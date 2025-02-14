Подозреваемого в избиении комментатора Романа Скворцова задержали в Новосибирске

10:26, 14 февраля 2025, ПАИ

Полиция Новосибирска задержала человека, подозреваемого в нападении на спортивного комментатора Романа Скворцова. Об этом пишет РИА Новости.

Полицейские проводят допрос задержанного, а также проверяют полученную информацию.

Ранее в воскресенье спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов находится в реанимации одной из больниц Новосибирска. Представитель ГУ МВД подтвердил, что полиция начала проверку для выяснения обстоятельств происшествия. Супруга комментатора написала в социальных сетях, что он находится в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой, но его жизни ничего не угрожает.

В понедельник в главке МВД по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. На тот момент подозреваемые не были названы.

Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, который находился в компании Скворцова в момент инцидента, рассказал, что конфликт произошёл на улице возле бара. По его словам, группа, в которой был Скворцов, случайно столкнулась с агрессивно настроенными людьми. В ходе стычки комментатор получил удар, после чего упал и потерял сознание.

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