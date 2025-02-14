Пять пожаров произошло в Псковской области за сутки

10:55, 14 февраля 2025, ПАИ

Пять пожаров произошло в Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Так, в 12:00 ликвидировали пожар в деревне Прискуха Локнянсккого муниципального округа. Возможной причиной мог стать поджог. Сотрудники ведомства спасли две хозяйственные постройки.

Еще один пожар произошел в жилом доме в деревне Прибуж Гдовского района. Из огня спасли кота. Возможной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

Кроме того, в 13:06 загорелся жилой доме в деревне Мололово Опочецкого муниципального округа. Предположительно, возгорание произошло из-за нарушения пожарной безопасности при эксплуатации камина.

Еще один пожар ликвидировали в нежилом доме в деревне Шурупово Опочецкого муниципального округа. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Удалось спасти хозяйственную постройку.

В час ночи поступило сообщение о возгорании на улице Местечко Лесное в Порховском муниципальном округе. Огнеборцы потушили воспламенившийся дровяник. Предположительно, причиной пожара стал поджог.