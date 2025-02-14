Своё здоровье проверили стругокрасненские школьники в рамках профилактического медосмотра

21:12, 14 февраля 2025, ПАИ

Ученики 11-го класса Стругокрасненской средней общеобразовательной школы прошли профилактический медицинский осмотр. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Тема диспансеризации становится особенно актуальной в нашем возрасте, когда мы готовимся к взрослой жизни. Мы одиннадцатиклассники и понимаем, что здоровье играет ключевую роль в нашем будущем. Каждый год в нашей школе проходят мероприятия, посвящённые диспансеризации. Это возможность для нас пройти медицинские обследования и убедиться, что всё в порядке", – сказала одна из одиннадцатиклассниц.

Школьники поблагодарили врачей за их труд и уделённое время. «Спасибо ребятам за добрые слова, за ответственное отношение к своему здоровью и понимание важности данных мероприятий!» – поблагодарил в ответ главный врач Стругокрасненской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер.

Читайте также: диспансеризация и профилактический медицинский осмотр по полису ОМС – что важно знать.