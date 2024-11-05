Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр по полису ОМС: что важно знать

09:40, 05 ноября 2024, ПАИ

На протяжении всей жизни мы много отдаём физических и моральных сил и времени учёбе, работе, воспитанию детей, а состояние здоровья отходит на второй план. Но здоровье – это бесценный капитал, который не накопить и не приумножить инвестированием финансов. Его только можно и нужно сохранить.

Скрининг состояния вашего здоровья позволяет сделать бесплатно по полису ОМС прохождение профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации.

Профилактический медицинский осмотр

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно как самостоятельное мероприятие или в рамках диспансеризации или диспансерного наблюдения и направлен на раннее выявление хронических заболеваний, которые могут протекать бессимптомно, или риска их развития.

Он включает:

В возрасте от 18 лет и старше:

ежегодно: анкетирование, расчёт индекса массы тела, измерение артериального давления, исследование уровня общего холестерина в крови, осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию лимфотических узлов и щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови натощак, сердечно-сосудистого риска (относительного – до 39 лет, абсолютного – от 40 до 64 лет), для женщин до 39 лет – осмотр врачом-гинекологом (фельдшером или акушером);

один раз в два года: флюорографию или рентген лёгких.

При первом прохождении и далее ежегодно проводят при достижении:

– 35 лет – электрокардиографию в покое;

– 40 лет – измерение внутриглазного давления.

Завершается по его результатам приёмом фельдшера или врача-терапевта.

Диспансеризация

Впервые диспансеризацию можно пройти при достижении 18 лет, далее проводится один раз в три года в возрасте: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. В возрасте от 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан – ежегодно.

Первый этап

Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно проведение:

профилактического медицинского осмотра;

мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний:

в возрасте от 40 до 64 лет – один раз в два года, в возрасте от 65 до 75 лет – ежегодно – исследование кала на скрытую кровь;

в 45 лет – эзофагогастродуоденоскопия.

Женщинам:

в возрасте 18 лет и старше – ежегодно – осмотр врачом-гинекологом;

в возрасте от 18 до 64 лет – один раз в три года – взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки;

в возрасте от 40 до 75 лет – один раз в два года – маммографии обеих молочных желез в двух проекциях.

Мужчинам:

в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет – определение простат-специфического антигена в крови.

Всем:

– проведение краткого индивидуального профилактического консультирования в отделении медицинской профилактики, центре здоровья врачом-терапевтом;

– приём врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации.

Для граждан в возрасте от 40 ежегодно назначают общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).

Второй этап

Проводится при необходимости с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя с учётом пола, возраста и предварительного диагноза пациента:

– осмотр (консультацию) врачами – узкими специалистами: невролог, хирург или колопроктолог, включая проведение ректороманоскопии, оториноларинголог, офтальмолог, для мужчин – хирург или уролог, для женщин – акушер-гинеколог, дерматовенеролог;

– обследования: колоноскопия, эзофагогастродуоденоскопия, рентгенография лёгких, компьютерная томография легких, спирометрия, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий;

– исследования: определение уровня гликированного гемоглобина в крови;

– оценку репродуктивного здоровья:

– женщинам: приём врачом – акушером-гинекологом, пальпация молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование, микроскопическое исследование влагалищных мазков, цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала, проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР, ультразвуковое исследование органов малого таза в начале или середине менструального цикла, ультразвуковое исследование молочных желез, повторный осмотр врачом – акушером-гинекологом;

– мужчинам: приём врачом-урологом, спермограмма, микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза, ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки, повторный осмотр врачом-урологом.

Где пройти

Проводятся в медицинской организации по месту получения первичной медико-санитарной помощи.

Для определения ориентировочной даты начала прохождения вы можете обратиться к участковому врачу-терапевту (врачу общей практики, фельдшеру).

Важно

Работодатель в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обязан обеспечить работнику условия для прохождения диспансеризации.

В соответствии со статьёй 185.1 ТК РФ работающие граждане 18–39 лет имеют право на оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации один раз в три года, работники старше 40 лет – ежегодно, работающие пенсионеры и лица предпенсионного возраста – два дня.

При обращении в медицинскую организацию необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, или полис (выписку о полисе).

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