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В Бежаницах провели мероприятия, приуроченные к 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В сквере Псковских десантников в Бежаницах в честь памятного дня возложили цветы. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Фото Софьи Озерской, Татьяны Даниловой, МЦ «Юность»

Акции приурочены к 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В мероприятии принимали участие глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова, депутаты районного Собрания депутатов, молодёжь и районный Совет ветеранов. Цветы легли к подножию мемориальных плит воинов-интернационалистов как дань памяти всем, кто причастен к афганской войне.

Кроме того, 13 февраля в Ашевской школе советник директора по воспитанию Раиса Фоменкова провела общешкольный час мужества «Афганистан – наша память и боль». Ученица шестого класса Карина Григорьева рассказала о своём дедушке, участнике тех далёких событий. С большим вниманием ребята смотрели фильм «Хроника афганской войны».

Потом по сложившейся традиции юнармейцы Ашевской школы совместно с руководителем отряда Татьяной Даниловой и ребятами, проживающими в деревнях Уда, Ублиска, Топорово, почтили память героя-афганца Владимира Добрякова минутой молчания и возложили цветы к его могиле. Волонтёры молодёжного центра «Юность» совместно с семиклассниками Бежаницкой школы и активистами «Движения первых» 14 февраля посетили могилу и почтили память воина-афганца Николая Новикова.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску лейтенанту технической службы Олегу Ремеру, погибшему в Афганистане в 1981 году при исполнении интернационального воинского долга, открыли на здании школы № 17 в Пскове.

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