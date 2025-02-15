«По дорогам необъявленной войны»: память воинов-интернационалистов почтили в Пскове

Память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, почтили в Пскове.

Ежегодная памятная дата приурочена к годовщине окончания войны в Афганистане: 15 февраля 1989 года завершился вывод ограниченного контингента советских войск, оказывающего содействие афганскому народу в отражении вооружённой агрессии.

Память воинов-интернационалистов почтили у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века.

Торжественное собрание, посвящённое 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, завершилось концертом-реквиемом «По дорогам необъявленной войны».