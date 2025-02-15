Память воинов-интернационалистов почтили в Пскове

15:03, 15 февраля 2025, ПАИ

Митинг в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошёл в Пскове. Ежегодная памятная дата приурочена к годовщине окончания войны в Афганистане: 15 февраля 1989 года завершился вывод ограниченного контингента советских войск, оказывающего содействие афганскому народу в отражении вооружённой агрессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов















По многолетней традиции в этот день в сквере у Дома офицеров собрались ветераны боевых действий, родственники павших воинов-интернационалистов, представители областной и городской администраций, депутаты, общественники, военнослужащие, горожане. Депутатский корпус областного Собрания представлял вице-спикер Игорь Дитрих.

Памятные мероприятия начались у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века. Заупокойную литию отслужил настоятель воинского храма Святого Благоверного Князя Александра Невского иерей Александр Короплясов.

Участники митинга почтили минутой молчания память воинов-интернационалистов, отдавших жизни, защищая интересы Родины, и возложили к подножию монумента гирлянду славы и цветы.

Мероприятие продолжились в гарнизонном Доме офицеров. Руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов поздравил воинов-интернационалистов и зачитал приветствие губернатора Михаила Ведерникова: «15 февраля мы чествуем братство воинов, чьи судьбы объединило участие в локальных войнах и вооружённых конфликтах. В Псковской области более десяти тысяч участников боевых действий, которые исполняли воинский долг по всему миру, из них 1 800 человек были участниками Афганской войны. Сегодня в работе с молодёжью особенно важны примеры подлинного патриотизма и любви к Родине. Таким образцом мужества и чести, верности присяге и долгу для нас являются ветераны-участники локальных войн и вооружённых конфликтов».

В поздравлении глава региона поблагодарил ветеранов за вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи, активное участие в жизни Псковской области, поддержку участников специальной военной операции, которые сегодня продолжают их дело, самоотверженно защищая национальные интересы России. Андрей Вьюнов вручил ветеранам благодарственные письма правительства Псковской области.

От законодательного органа собравшихся в зале воинов-интернационалистов по поручению председателя областного Собрания депутатов Александра Котова поздравил вице-спикер Игорь Дитрих.

«Я знаю лично многих из вас и многих воинов-афганцев, которые сегодня здесь не присутствуют. Всегда поражаешься, как это закалённое на земле Афганистана боевое братство сохраняется и становится только крепче с годами. Каждый из вас придёт на помощь каждому, семьям боевых товарищей, семьям погибших, инвалидам», – поделился Игорь Дитрих. Вице-спикер пожелал ветеранам здоровья, мирного неба над головой, боевого духа в сердцах, счастья в семьях. «Никто, кроме нас. Победа будет за нами», – завершил выступление Игорь Дитрих и вручил членам общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» благодарности Псковского областного Собрания депутатов. Региональные награды вручены за большую общественную работу и воспитание молодёжи в духе верности патриотическим традициям.

Торжественное собрание, посвящённое 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, завершилось концертом-реквиемом «По дорогам необъявленной войны».