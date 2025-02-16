Себежские волейболистки заняли первое место на соревнованиях в Пустошке

18:31, 16 февраля 2025, ПАИ

Волейболистки из Себежского ДЮКФП заняли первое место на соревнованиях в Пустошке, сообщает газета «Призыв».

Полуфинальные соревнования по волейболу среди девушек 2009–2010 г. р. 17-й спартакиады учащихся Псковской области (зона «Юг») прошли 15 февраля в спортивном зале «Строитель» в Пустошке.

Команды из Невельского, Пустошкинского и Себежского районов, победители зональных соревнований, боролись за право выхода в финальный этап.



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»









Спортсменки из Себежского района в обеих встречах одержали победу со счётом 3:0. На втором месте команда из Пустошкинского района, на третьем – девушки из Невельского района.

«Команды из Себежского района и Пустошки продолжат в конце марта борьбу на финальных соревнованиях спартакиады», – сообщает тренер Александр Шаров.