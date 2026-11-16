В тренерский штаб сборной России на Кубок Первого канала по хоккею вошёл уроженец Пскова

20:48, 16 ноября 2026, ПАИ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, уроженец Псковской области Сергей Федоров присоединится к тренерскому штабу сборной России на Кубке Первого канала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

«Рад приветствовать уважаемого Сергея Федорова в нашем тренерском штабе на Кубке Первого канала», – цитирует издание слова Ротенберга.

Отметим, Кубок Первого канала пройдёт с 10 по 13 декабря в Москве на «ВТБ-Арене».

Добавим, Сергею Федорову 56 лет. Он является чемпионом мира в составе сборных СССР (1989, 1990) и России (2008), а в 2010 году завоевал серебряную медаль на мировом первенстве. Также в составе российской команды он выиграл серебро на Олимпийских играх в 1998 году и бронзу в 2002 году. В составе московского ЦСКА он трижды становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.