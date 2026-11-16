Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В тренерский штаб сборной России на Кубок Первого канала по хоккею вошёл уроженец Пскова

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, уроженец Псковской области Сергей Федоров присоединится к тренерскому штабу сборной России на Кубке Первого канала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

Фото: пресс-служба ХК ЦСКА

«Рад приветствовать уважаемого Сергея Федорова в нашем тренерском штабе на Кубке Первого канала», – цитирует издание слова Ротенберга.

Отметим, Кубок Первого канала пройдёт с 10 по 13 декабря в Москве на «ВТБ-Арене».

Добавим, Сергею Федорову 56 лет. Он является чемпионом мира в составе сборных СССР (1989, 1990) и России (2008), а в 2010 году завоевал серебряную медаль на мировом первенстве. Также в составе российской команды он выиграл серебро на Олимпийских играх в 1998 году и бронзу в 2002 году. В составе московского ЦСКА он трижды становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

16 ноября 2026

В тренерский штаб сборной России на Кубок Первого канала по хоккею вошёл уроженец Пскова
16 ноября 2026

«Акрон» объявил о прекращении существования второй команды, за которую выступал псковский футболист
16 ноября 2026

Псковский нападающий Игнатьев вошёл в тройку лучших молодых футболистов СЗФО
16 ноября 2026

Открытая тренировка к Всероссийскому дню самбо пройдёт в Великих Луках
16 ноября 2026

Сильнейших юных самбистов Псковской области определили в Писковичах
16 ноября 2026

Команда из Псковской области выступит на Всероссийском фестивале чемпионов «Игры ГТО» в Перми
16 ноября 2026

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
16 ноября 2026

Псковские боксёры завоевали семь медалей на турнире в Сертолово

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...