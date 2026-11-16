«Акрон» объявил о прекращении существования второй команды, за которую выступал псковский футболист

18:07, 16 ноября 2026, ПАИ

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» объявил о прекращении существования второй команды. «Акрон-2», за который играл псковский воспитанник Александр Морозов, не примет участия во Второй лиге в следующем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Решение об упразднении второй команды для нас очень сложное. Мы благодарны ребятам и тренерскому штабу за бронзовые медали по итогам прошлого сезона. Тем не менее, проанализировав множество факторов, включая экономический и спортивный, коллегиально пришли к мнению о прекращении деятельности второй команды», – приводит слова генерального директора «Акрона» Константина Клюшева пресс-служба.

В клубе отметили, что тренерский штаб, административный состав и другие специалисты второй команды сохранят свои позиции, а главный тренер «Акрона-2» Сергей Вахтеев присоединится к тренерскому штабу основной команды. Часть игроков усилит молодёжную команду, кто-то перейдёт в другие клубы для получения игровой практики, а кому-то будет предоставлен шанс проявить себя в первой команде. Какой из вариантов продолжения карьеры будет выбран для Александра Морозова, пока неизвестно.

В минувшем сезоне 19-летний воспитанник псковского футбола, несмотря на травму, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи, чем помог команде завоевать бронзовые медали во Второй лиге (Дивизион Б).