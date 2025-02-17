РЖД ограничит скорость поездов на участках, совпадающих с маршрутами миграции краснокнижных дзеренов

10:13, 17 февраля 2025, ПАИ

РЖД ограничит скорость поездов на участках, совпадающих с маршрутами миграции краснокнижных дзеренов. Решение принято после того, как поезд сбил стадо редких животных, сообщают СМИ.

Ограждения и кусты вдоль железной дороги уберут, чтобы в случае опасности дзерены не попали в ловушку, а могли уйти с железнодорожных путей. С машинистами провели внеплановый инструктаж, объяснив, что при выезде на участки, где возможен выход животных, необходимо заблаговременно подавать звуковой сигнал.

Стадо, попавшее в декабре 2024 года под поезд, шло по путям, потому что оказалось в узком пространстве между закустаренной поймой реки Онон и крутыми склонами горного хребта Кукульбей. Таких опасных участков в местах миграции дзеренов около десятка.

В начале февраля в сети распространилось видео из Забайкальского края, на котором видно, как железнодорожный состав сбивает стадо краснокнижных антилоп, которые передвигались прямо по путям. РЖД сообщили, что столкновение предотвратить не удалось из-за сложного рельефа местности.