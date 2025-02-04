В России поезд раздавил огромное стадо редких антилоп
Поезд сбил стадо краснокнижных антилоп – монгольских дзеренов – в Забайкальском крае, пишут федеральные СМИ, ссылаясь на видео, опубликованное в соцсетях.
По предварительным данным, это случилось в районе посёлка Забайкальск. Поезд, который двигался по южному ходу Забайкальской железной дороги, догнал крупную группу животных, которая бежала по путям. Машинист не остановил или не смог остановить поезд, в результате колёса перемололи животных за несколько секунд.
Представители Забайкальской железной дороги проводят служебное расследование, они также собираются запросить у Даурского заповедника и властей региона данные о миграционных маршрутах антилоп.
Отметим, что монгольские дзерены занесены в Красную книгу как исчезающий вид.
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