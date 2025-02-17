Обновлённая база отдыха откроется на берегу Жижицкого озера в Куньинском районе

11:08, 17 февраля 2025, ПАИ

Обновлённая база отдыха «Нептун» откроется на берегу Жижицкого озера в Куньинском районе. Инвестпроект по её реновации получил одобрение на заключительном в 2024 году Совете по инвестициям, сообщили ПАИ в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Реновируются гостевые дома круглогодичного проживания категории 3*, кроме того, реконструируются объекты рекреационной инфраструктуры.

Проект реализуется в один этап с номерным фондом в 40 домов, рассчитанных на 160 гостей. В объекты рекреации входят: детская зона, кафе-ресторан, бани, пункт проката инвентаря.

Сейчас на территории «Нептуна» идёт капитальный ремонт действующих объектов 1989 года постройки в «новом русском стиле», в таком же стиле будут и новые домики. Некоторые из них, расположенные на первой береговой линии Жижицкого озера, скоро смогут принять гостей.

Объем инвестиций по проекту - 106 млн рублей. Планируемый срок реализации - 2025 год.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе обустроено 20 новых модульных номеров. Кроме того, глава Печорского округа Валерий Зайцев обсудил развитие базы отдыха «Хуторок» с директором комплекса.