20 новых модульных номеров обустроили на базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе

15:52, 20 января 2025, ПАИ

20 новых модульных номеров на 80 мест обустроено на базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Проект по развитию инфраструктуры «Городище Алоль» реализован при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Современные модули позволили обновить номерной фонд базы отдыха. Для гостей доступны двухэтажные коттеджи, оборудованные современными мангальными зонами, саунами и банями.

Напомним, что в новогодние праздники Псковскую область посетило более 16,5 тысячи туристов.