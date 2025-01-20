20 новых модульных номеров обустроили на базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе
20 новых модульных номеров на 80 мест обустроено на базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Проект по развитию инфраструктуры «Городище Алоль» реализован при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Современные модули позволили обновить номерной фонд базы отдыха. Для гостей доступны двухэтажные коттеджи, оборудованные современными мангальными зонами, саунами и банями.
Напомним, что в новогодние праздники Псковскую область посетило более 16,5 тысячи туристов.
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