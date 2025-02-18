Почему в феврале и марте не будет длинных выходных, объяснили псковичам

08:38, 18 февраля 2025, ПАИ

В этом году День защитника Отечества выпал на воскресенье, а Международный женский день – на субботу. Из-за этого выходные дни перенесутся на другие даты, пишет «Прайм».

Так как 23 Февраля выпадает на выходной день, право на дополнительный день отдыха сохраняется, но он переносится на 8 мая, чтобы продлить майские праздники. Такое решение связано с графиком переноса праздничных дней, который утверждает правительство.

8 Марта выпадает на субботу, и при пятидневной рабочей неделе это тоже выходной день, но дополнительный день отдыха за этот праздник переносится на пятницу, 13 июня. Такой перенос позволит получить длинный уик-энд в июне вместо стандартного трехдневного отдыха в марте.

При этом перед праздником, 7 марта, рабочий день сокращается на час.