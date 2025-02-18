Крупнейший завод в Эстонии остановил работу из-за роста цен на электроэнергию

10:21, 18 февраля 2025, ПАИ

Крупнейший целлюлозный завод Estonian Cell остановил работу из-за роста цен на электроэнергию, вызванного выходом Эстонии из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), пишут местные СМИ.

На этом заводе перерабатывали древесину, он потреблял самые большие объёмы энергии в стране. Из-за роста цен на электроэнергию работы пришлось остановить.

Напомним, что после выхода из БРЭЛЛ в Эстонии, Латвии и Литве цены на электроэнергию выросли на 50 %.

В начале февраля власти Эстонии рекомендовали жителям запастить водой, продуктами, лекарствами и настольными играми на фоне выхода республики из БРЭЛЛ.