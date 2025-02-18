Крупнейший завод в Эстонии остановил работу из-за роста цен на электроэнергию
Крупнейший целлюлозный завод Estonian Cell остановил работу из-за роста цен на электроэнергию, вызванного выходом Эстонии из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), пишут местные СМИ.
На этом заводе перерабатывали древесину, он потреблял самые большие объёмы энергии в стране. Из-за роста цен на электроэнергию работы пришлось остановить.
Напомним, что после выхода из БРЭЛЛ в Эстонии, Латвии и Литве цены на электроэнергию выросли на 50 %.
В начале февраля власти Эстонии рекомендовали жителям запастить водой, продуктами, лекарствами и настольными играми на фоне выхода республики из БРЭЛЛ.
С 81-й годовщиной освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей губернатор
Не только барсики, но и бобры: как идёт работа над новым мультфильмом Школы креативных индустрий Пскова
Татьяна Никитина возглавит управление информационной политики правительства Псковской области
«Про Псковскую область снимать и снимать»: режиссёр драмы «Семь вёрст до рассвета» рассказал о выборе мест для съёмок
«Сердце бьётся чаще в этих местах»: Фёдор Добронравов поделился впечатлениями о съёмках в Невельском районе