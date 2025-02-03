«Кина не будет! Электричество кончилось»: власти Эстонии рекомендовали жителям запастись настольными играми
Жителей Эстонии призвали запастить водой, продуктами, лекарствами и настольными играми на фоне выхода республики из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), пишет портал Delfi со ссылкой на заявление эстонских властей.
Также эстонские чиновники просят граждан республики сделать запас из аккумуляторов, батареек, радиоприёмника и газовой горелки.
Ранее власти Эстонии допустили возможность отключения электричества в стране минимум на 72 часа после выхода из БРЭЛЛ.
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«Кина не будет! Электричество кончилось»: власти Эстонии рекомендовали жителям запастись настольными играми
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