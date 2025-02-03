«Кина не будет! Электричество кончилось»: власти Эстонии рекомендовали жителям запастись настольными играми

19:25, 03 февраля 2025, ПАИ

Жителей Эстонии призвали запастить водой, продуктами, лекарствами и настольными играми на фоне выхода республики из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), пишет портал Delfi со ссылкой на заявление эстонских властей.

Также эстонские чиновники просят граждан республики сделать запас из аккумуляторов, батареек, радиоприёмника и газовой горелки.

Ранее власти Эстонии допустили возможность отключения электричества в стране минимум на 72 часа после выхода из БРЭЛЛ.