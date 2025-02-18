Бабьи «брыксы», псковские сказки и песни: 22 февраля гостей ждут на масленичных гуляниях в пушкинском Бугрово

13:54, 18 февраля 2025, ПАИ

22 февраля псковичей и туристов ждут на масленичных гуляниях в пушкинском Бугрово, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

Руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова рассказала, что в программу «Масленица-гуляница» в этом году впервые включены песни «На улице дождь и мороз» (записана в деревне Островцы Гдовского района), «Выходи, Иван, на горку» (деревня Захарово Великолукского района), «А мы Масленицу дожидали» (деревня Костелово Себежского района), «Не одна в поле дороженька» (деревня Киршино Печорского района), сказка «Жил жилец - соломенный крылец» (деревня Козоногово Новосокольнического района), воссозданные элементы масленичных бабьих «брыксов» (зафиксированной этнографами в деревне Шалахово Пустошкинского района) и многое другое.

«Несмотря на то что в сценарий программы введено такое множество местного этнографического материала во всём его жанровом разнообразии, он традиционно пишется с опорой на пушкинские упоминания о празднике, которые можно найти в литературном и эпистолярном наследии «михайловского барина Ляксандры Сергэича», - отметили в заповеднике.

В «Михайловском» также просят своих потенциальных посетителей учесть, что одновременно на подворье в Бугрово могут находиться не более 40 гостей, поэтому о своём желании побывать на Масленице в Бугрово лучше сообщить музейщикам заранее, тем самым гарантированно «забронировав» себе место на празднике. Это можно сделать по телефонам 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 2-18-15, со среды по воскресенье, в рабочие часы Пушкинского заповедника.

По этим же номерам или на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Услуги → Музейные программы и занятия → Музейный комплекс «Бугрово», можно узнать о времени проведения сеансов для индивидуальных посетителей и для организованных туристических групп, другие важные подробности о предстоящих гуляниях.