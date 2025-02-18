20 февраля Псковский перинатальный центр проведёт занятие по подготовке к партнёрским родам

15:39, 18 февраля 2025, ПАИ

20 февраля в 14:00 Псковский клинический перинатальный центр проведёт бесплатное занятие по подготовке к партнёрским родам, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Психолог центра Эмма Абдулаева расскажет пяти парам, что их ждёт во время совместных родов.

«Для формирования активно-адекватного поведения важна подготовка к партнерским родам, где будут обретены знания, умения и навыки, способствующие благоприятному родоразрешению. На занятиях будут освещены все аспекты партнерских родов: как правильно подготовиться, как помочь маме в процессе родов, что ожидать и как справиться с эмоциями», - уточнили в перинатальном центре.

К занятию смогут присоединиться всего пять пар, начиная с 28-й недели беременности. Запись осуществляется по номеру телефона +7 (905) 295-59-22 (Ленура). Писать можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что в Псковском перинатальном центре появились подарочные карты.