В Псковском перинатальном центре появились подарочные карты

09:49, 17 февраля 2025, ПАИ

В Псковском клиническом перинатальном центре появились подарочные карты с несколькими номиналами, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Их можно потратить на оплату любых платных медицинских услуг Перинатального центра. Срок реализации сертификата не ограничен. Карта неименная, поэтому может стать подарком для близких, которые смогут воспользоваться ею в удобное время.

Для приобретения подарочных карт и уточнения подробной информации необходимо обращаться в кассу или на ресепшн Перинатального центра.