В Псковском перинатальном центре появились подарочные карты
В Псковском клиническом перинатальном центре появились подарочные карты с несколькими номиналами, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Их можно потратить на оплату любых платных медицинских услуг Перинатального центра. Срок реализации сертификата не ограничен. Карта неименная, поэтому может стать подарком для близких, которые смогут воспользоваться ею в удобное время.
Для приобретения подарочных карт и уточнения подробной информации необходимо обращаться в кассу или на ресепшн Перинатального центра.
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