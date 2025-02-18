Абитуриенты ПсковГУ поделились эмоциями от дня открытых дверей и планами на будущее
Абитуриенты ПсковГУ поделились эмоциями от дня открытых дверей и планами на будущее. С ними пообщался корреспондент ПАИ.
«Наш университет – это самый удобный для меня вариант. Где родился, там и пригодился, я так считаю», – отметила Ирина.
«Вуз рекомендуют. Я бы хотел здесь учиться, мне нравится мой город. Планирую стать психологом, пока думаю», – добавил Евгений.
«В ПсковГУ есть нужное мне направление – технологии. Также интересно было бы поучаствовать в программе обмена и волонтёрских мероприятиях», – рассказал Денис.
«Мы выбрали вуз из-за того, что здесь есть бюджетное направление. Будем учиться на направлении рекламы, – подчеркнули Дарья и Ксения.
Напомним, что день открытых дверей ПсковГУ прошёл в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 18 февраля. Фотографии с мероприятия можно увидеть по ссылке.
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