День открытых дверей проводит ПсковГУ сегодня

15:32, 18 февраля 2025, ПАИ

День открытых дверей Псковского государственного университета прошел в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 18 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Молодым людям рассказали, как поступить в университет, о важных для подачи документов датах, а также достижениях вуза.

«За последние два года мы поднялись на восемь позиций в рейтинге вузов России. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что из трёх тысяч государственных и негосударственных университетов или двух тысяч государственных только 104 университета имеют программу «Приоритет 2030», и мы в их числе», – отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Также перед молодыми людьми выступила председатель реготделения «Движения первых», выпускница вуза Мария Тучак.

«Университет для нас был не просто высшей школой, а школой жизни, где, осваивая учебную программу, нас учили быть ответственными жителями своего региона с активной гражданской позицией», — сказала она.