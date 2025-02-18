Подача тепла в посёлке Заплюсье Плюсского округа восстановлена

18:59, 18 февраля 2025, ПАИ

Подача тепла в посёлке Заплюсье Плюсского муниципального округа восстановлена. Необходимо время, чтобы тепло пришло в дома, пишет газета «Плюсский край» со ссылкой на главу муниципалитета Наталью Иванову.

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«Работы в котельной в посёлке Заплюсье завершены. Восстановлена работа транспортёра для подачи щепы. Работают два котла, сейчас подключают третий. Понадобится некоторое время, чтобы тепло пришло в дома», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Наталья Иванова прокомментировала выход из строя одного из котлов отопления в Заплюсье.