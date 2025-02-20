О событиях 1942 года в Великих Луках рассказал Михаил Ведерников

11:48, 20 февраля 2025, ПАИ

О событиях февраля – апреля 1942 года в Великих Луках рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках нового видео из цикла «Родина Знамени Победы». Оно опубликовано в телеграм-канале главы региона. В нём губернатор рассказывает о Великолукском процессе над фашистами.

«Свидетели рассказывали, что в феврале – апреле 1942 года в Великих Луках ежедневно проводились расстрелы мирного населения и военнопленных. Для гражданского населения был создан трудовой лагерь, куда забирали женщин, стариков и детей с десяти лет. Их нагружали непосильной работой за 200 грамм хлеба и суп с опилками», – отметил губернатор.

Свидетели говорили про виселицы на площади Ленина, где казнили людей, и практику привязывания к столбам мирных граждан. Под видом борьбы с партизанами в деревни периодически направлялись карательные экспедиции, рассказал глава региона.

Так, 18 марта 1942-го карательный отряд истребил жителей деревень Малиновка и Санники. Погибло 385 человек. Об этом рассказала чудом спасшаяся Надежда Емельянова. В деревне Андрюково было убито и сожжено 360 взрослых и детей.

«Обвиняемый Пешель, начальник полевой жандармерии Невеля, угнал полторы тысячи жителей города и окрестных деревень в рабство. Согласно сведениям комиссии, на территории Великолукской области было убито более 57 тысяч мирных граждан и военнопленных. Угнано в рабство более 42 тысяч человек», – сообщил Михаил Ведерников.