Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О событиях 1942 года в Великих Луках рассказал Михаил Ведерников

О событиях февраля – апреля 1942 года в Великих Луках рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках нового видео из цикла «Родина Знамени Победы». Оно опубликовано в телеграм-канале главы региона. В нём губернатор рассказывает о Великолукском процессе над фашистами.

«Свидетели рассказывали, что в феврале – апреле 1942 года в Великих Луках ежедневно проводились расстрелы мирного населения и военнопленных. Для гражданского населения был создан трудовой лагерь, куда забирали женщин, стариков и детей с десяти лет. Их нагружали непосильной работой за 200 грамм хлеба и суп с опилками», – отметил губернатор.

Свидетели говорили про виселицы на площади Ленина, где казнили людей, и практику привязывания к столбам мирных граждан. Под видом борьбы с партизанами в деревни периодически направлялись карательные экспедиции, рассказал глава региона.

Так, 18 марта 1942-го карательный отряд истребил жителей деревень Малиновка и Санники. Погибло 385 человек. Об этом рассказала чудом спасшаяся Надежда Емельянова. В деревне Андрюково было убито и сожжено 360 взрослых и детей.

«Обвиняемый Пешель, начальник полевой жандармерии Невеля, угнал полторы тысячи жителей города и окрестных деревень в рабство. Согласно сведениям комиссии, на территории Великолукской области было убито более 57 тысяч мирных граждан и военнопленных. Угнано в рабство более 42 тысяч человек», – сообщил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 февраля 2025

«Додо Пицца» подняла цены в Пскове
20 февраля 2025

Комнаты в российских коммуналках подорожали почти на 16%
20 февраля 2025

Стала известна дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове
20 февраля 2025

Узнать о событиях Псковщины во время Великой Отечественной войны можно в Музее Победы в Москве
20 февраля 2025

В Пскове открывается реконструированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь»
20 февраля 2025

Строительство нового лечебного корпуса военного госпиталя в Пскове завершится в этом году
20 февраля 2025

Псковичи могут присоединиться к движению ​«Волонтёры Победы»
20 февраля 2025

Каток открылся в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...