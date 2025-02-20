У нацистских преступлений нет срока давности – Михаил Ведерников

12:00, 20 февраля 2025, ПАИ

У нацистских преступлений нет срока давности, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках нового видео из цикла «Родина Знамени Победы». Оно опубликовано в телеграм-канале главы региона. В нём губернатор рассказывает о Великолукском процессе над фашистами.

«Сегодня точка в сборе всех доказательств фашистских преступлений еще не поставлена. Благодаря кропотливой работе историков, архивистов, поисковиков, следователей Следственного комитета ФСБ становятся известны все новые и новые факты зверств фашистов», – отметил губернатор.

В 2019 году Управление ФСБ России по Псковской области обнародовало документы о действиях эстонских карателей на территории региона, в том числе и в лагере в деревне Моглино. В 2020 году поисковики нашли захоронение жертв концлагеря. В том числе было обнаружено большое количество детских останков, напомнил Михаил Ведерников.

«В 2021 году по решению Псковского областного суда преступления нацистов на территории Псковской и Великолукской областей были признаны военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп. У преступлений нет срока давности. И мы сделаем всё, чтобы сохранить нашу историю, какой бы страшной и горькой она ни была», – заключил губернатор.