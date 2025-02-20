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Политика

Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове

Полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове в четверг, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва

Гости ознакомились с работой площадок Дома молодёжи. В частности, Александр Гуцан и Михаил Ведерников зашли в офис регионального отделения «Движения первых». В Школе креативных индустрий Пскова полпреду рассказали о том, как создается уникальная серия мультфильмов про псковских барсиков. Александр Гуцан и Михаил Ведерников пообщались с волонтерами, представителями молодежных организаций.

Напомним, на четырех этажах регионального Дома молодежи размещаются офисы молодежных общественных организаций, Школа креативных индустрий, Центр добровольчества, здесь же располагается комитет по делам молодежи Псковской области.

Александр Гуцан и Михаил Ведерников также стали участниками премьерного показа фильма «Позывной «Вожак» из цикла «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности», который сегодня проходит в региональном Доме молодёжи.

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