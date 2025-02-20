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Общество

Программу «Героями не рождаются, героями становятся» впервые представили в Пскове

В Год защитника Отечества в Псковском городском культурном центре впервые показали тематическую программу «Героями не рождаются, героями становятся». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Пскова.

Фото: управлении культуры администрации Пскова

Артисты ГКЦ и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова погрузили зрителей в историю и с помощью песен и танцев рассказали о подвиге воинов-десантников 6-й роты и псковской бригады спецназа ГРУ.

Ранее сообщалось, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в Пскове с 15 по 23 марта.

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