51-й Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове в марте

16:05, 17 февраля 2025, ПАИ

С 15 по 23 марта в Пскове состоится 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области. В этом году основной акцент сделан на эклектике, которая объединит в себе фолк-музыку, величественную классику и народные мелодии.

Откроет фестиваль музыкальный проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева — Zventa Sventana. «Зрителям предстоит погрузиться в атмосферу грандиозной оратории Сергея Прокофьева «Иван Грозный», заслуженный артист РФ Михаил Дзюдзе представит свою оригинальную программу — «Концерт для контрабаса с абсурдом», а также в программе фестиваля «Душевнополезные песни на каждый день» в исполнении признанных мастеров и мэтров фолк- и джаз-музыки — Андрея Котова, Сергея Старостина и Владимира Волкова», — уточнили организаторы.

Билеты можно купить онлайн и в кассе Псковской областной филармонии.