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Фантастическое место: библиотека имени Василёва открылась в Пскове

Сегодня в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове открыли библиотеку имени И. И. Василёва. Обновлённое пространство первыми посетили полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.

В библиотеке создано многое: выставочные пространства, панорамное кафе, студия звукозаписи, детская интерактивная зона, мультимедийные экспозиции, креативные пространства, туристский центр, кино- и конференц-залы. В завершение открытия стены здания украсило мультимедийное шоу.

За событием наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ, 21:43, 20 февраля 2025, ПАИ
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