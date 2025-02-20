Мультимедийное шоу украсило стены открывшейся библиотеки имени Василёва

19:22, 20 февраля 2025, ПАИ

Мультимедийное шоу, посвящённое вехам истории Псковской земли, показали на стенах открывшейся сегодня, 20 февраля, краеведческой библиотеки имени Василёва, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Диана Михайлова



Фото: Диана Михайлова



Фото: Диана Михайлова



Фото: Диана Михайлова



Фото: Диана Михайлова









Одними из зрителей представления стали полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Михаил Ведерников, глава Пскова Борис Елкин.

Краеведческая библиотека имени Василёва открылась в реконструированном здании бывшего кинотеатра «Октябрь», что стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина.

Библиотека создана с использованием сервисов «Умного дома». Помимо библиотеки, в здании разместятся Туристско-информационный центр Псковской области, выставочные пространства, интерактивный исторический музей, филиал национального центра «Россия».

«Фантастическое место!» – дал оценку открывшейся библиотеке полпред Александр Гуцан, поблагодарив губернатора Михаила Ведерникова за проект, который будет радовать псковичей и гостей Псковской области.