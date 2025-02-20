Опубликовано видео со столкновением Lada и BMW на Рижском проспекте в Пскове
Lada Priora столкнулась с BMW, врезалась в столб ЛЭП и вылетела в кювет. ДТП произошло у поворота к гипермаркету «Лента» на Рижском проспекте в Пскове в четверг, 20 февраля. Видео опубликовано в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП водитель Lada в тяжёлом состоянии госпитализирован.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево в Себежском районе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 февраля 2025
Lada Priora столкнулась с BMW, врезалась в столбы ЛЭП и вылетела в кювет на Рижском проспекте в Пскове