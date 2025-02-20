Lada Priora столкнулась с BMW, врезалась в столбы ЛЭП и вылетела в кювет на Рижском проспекте в Пскове
Lada Priora столкнулась с BMW, врезалась в столб ЛЭП и вылетела в кювет. ДТП произошло у поворота к гипермаркету «Лента» на Рижском проспекте в Пскове в четверг, 20 февраля.
В результате ДТП водитель Lada в тяжёлом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение бригадой медицины катастроф.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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20 февраля 2025
Lada Priora столкнулась с BMW, врезалась в столбы ЛЭП и вылетела в кювет на Рижском проспекте в Пскове