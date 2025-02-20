Lada Priora столкнулась с BMW, врезалась в столбы ЛЭП и вылетела в кювет на Рижском проспекте в Пскове

22:30, 20 февраля 2025, ПАИ

Lada Priora столкнулась с BMW, врезалась в столб ЛЭП и вылетела в кювет. ДТП произошло у поворота к гипермаркету «Лента» на Рижском проспекте в Пскове в четверг, 20 февраля.

В результате ДТП водитель Lada в тяжёлом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение бригадой медицины катастроф.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.