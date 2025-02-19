Водителя зажало в искорёженной машине после ДТП в Себежском районе

19:19, 19 февраля 2025, ПАИ

Водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. ДТП произошло возле деревни Техомичи в Себежском районе сегодня, 19 февраля.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие пожарные извлекли мужчину из автомобиля и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и бригада скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.