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Происшествия

Водителя зажало в искорёженной машине после ДТП в Себежском районе

Водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. ДТП произошло возле деревни Техомичи в Себежском районе сегодня, 19 февраля.

Фото здесь и далее: ПАИ

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие пожарные извлекли мужчину из автомобиля и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и бригада скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Водителя зажало в искорёженной машине после ДТП в Себежском районе
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