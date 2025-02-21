Более 10% жителей СЗФО получили повышение в должности благодаря профессиональной переподготовке
11 % жителей СЗФО смогли получить повышение в должности благодаря прокачке профессиональных знаний, рассказали ПАИ аналитики hh.ru.
Также после обучения 10 % исполнителей перешли в более престижную компанию, 9 % сменили сферу деятельности на более востребованную, а 5 % получили повышение зарплаты.
В целом 59 % сотрудников из Северо-Западного федерального округа нашли время и силы на обучение по профессии, что позволило им применять новые знания в своей деятельности. Только 40 % работников новые знания и навыки не пригодились.
Согласно данным исследования, 90 % опрошенных жителей регионов СЗФО согласны с тем, что постоянное обучение – залог востребованности специалиста на рынке труда, однако 50 % не хватает времени на профессиональное обучение, а у 44 % на это нет денег. Также 30 % людей не могут выбрать подходящие образовательные программы, 23 % уверены, что на современном рынке образования не хватает качественных ресурсов для обучения, а у 20 % нет мотивации и не хватает сил.
Напомним, что с начала года спрос на сотрудников с высшим образованием в Псковской области вырос на 27 %.
Находящихся в псковском госпитале бойцов спецоперации с наступающим праздником поздравил Алексей Наумец
Обновлённое пространство в центре Пскова станет новой точкой притяжения – Наталья Исакова
Мария Мусатова: Программа «Герои земли Псковской» - это новые компетенции для ее участников
100-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кошелев награжден юбилейной медалью
Жители Псковской области могут рассказать о своих героях войны и пополнить «народную экспозицию» Музея Победы
Группа волонтёров из Псковской области отправляется для помощи в ликвидации загрязнения черноморского побережья