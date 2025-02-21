Более 10% жителей СЗФО получили повышение в должности благодаря профессиональной переподготовке

11:40, 21 февраля 2025, ПАИ

11 % жителей СЗФО смогли получить повышение в должности благодаря прокачке профессиональных знаний, рассказали ПАИ аналитики hh.ru.

Также после обучения 10 % исполнителей перешли в более престижную компанию, 9 % сменили сферу деятельности на более востребованную, а 5 % получили повышение зарплаты.

В целом 59 % сотрудников из Северо-Западного федерального округа нашли время и силы на обучение по профессии, что позволило им применять новые знания в своей деятельности. Только 40 % работников новые знания и навыки не пригодились.

Согласно данным исследования, 90 % опрошенных жителей регионов СЗФО согласны с тем, что постоянное обучение – залог востребованности специалиста на рынке труда, однако 50 % не хватает времени на профессиональное обучение, а у 44 % на это нет денег. Также 30 % людей не могут выбрать подходящие образовательные программы, 23 % уверены, что на современном рынке образования не хватает качественных ресурсов для обучения, а у 20 % нет мотивации и не хватает сил.

Напомним, что с начала года спрос на сотрудников с высшим образованием в Псковской области вырос на 27 %.