Блинный индекс: во сколько обойдётся угощение на Масленицу

11:19, 21 февраля 2025, ПАИ

Средняя стоимость набора продуктов для приготовления блинов перед Масленичной неделей в 2025 году составила 142 рубля, что на 5 % больше, чем в прошлом году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Платформа ОФД».

При расчёте «индекса блинов» учитывали стоимость ингредиентов для приготовления блюда на четырёх человек: стакан пшеничной муки, два яйца, пол-литра молока, половина чайной ложки соли, столовая ложка сахара и три столовые ложки растительного масла.

По данным аналитиков, из ингредиентов наиболее заметно подорожала пшеничная мука (на 13 %), а яйца, напротив, подешевели на 10 % по сравнению с прошлым годом.

Масленичная неделя в 2025 году начнётся 24 февраля и завершится 2 марта.