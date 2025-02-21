Более 30 тысяч тонн овощей собрали в Псковской области в 2024 году

12:46, 21 февраля 2025, ПАИ

32 тысячи тонн овощей собрали в Псковской области в прошлом году, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с 2023 годом показатель прошлого года вырос на 18,4 %.

Напомним, что в 2024 году Псковская область стала второй по производству сельхозпродукции в СЗФО. Так, в прошлом году произвели 453,7 тысячи тонн мяса, 238,3 тысячи тонн молока, 117,4 тысячи тонн зерна и 130,3 тысячи тонн картофеля, а объём производства по сравнению с 2023 годом увеличился на 20 миллиардов рублей.

Добавим, что валовой сбор зерна в Псковской области по итогам 2024 года составил 117,4 тысячи тонн – это на 6,4 % меньше, чем в 2023 году.