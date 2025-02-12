Почти 120 тысяч тонн зерна собрали в Псковской области за год

17:24, 12 февраля 2025, ПАИ

Валовой сбор зерна в Псковской области по итогам 2024 года составил 117,4 тысячи тонн, что на 6,4 % меньше, чем в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

В составе зерновых и зернобобовых культур в прошлом году рост отмечался у сборов пшеницы (на 2,8 %), а снижение – у ячменя и овса: на 61,1 % и на 46,6 % соответственно.

Сбор картофеля вырос на 7,5 % в связи с ростом урожайности на 12,6 %. Овощной сбор увеличился на 18,4 %, а урожайность – на 13 %.

Основными производителями зерна остались организации сельского хозяйства. Так, их доля в производстве зерновых культур в прошлом году составила 94,2 %. Производство картофеля и овощей, напротив, сосредоточено в хозяйствах населения. В 2024 году люди вырастили 44,5 % общего сбора картофеля и 53,5 % от общего сбора овощей.

Напомним, что в прошлом году валовой сбор картофеля в Псковской области составил более 130 тысяч тонн, а посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составила более 192 тысяч гектаров.