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Борис Елкин: Встречи с ветеранами всегда оставляют глубокий след в сердце

Вручение юбилейных медалей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – это способ выразить бесконечную благодарность за героизм и стойкость тем, кто завоёвывал Победу. Об этом глава Пскова Борис Елкин заявил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Бориса Елкина

«Встречи с ветеранами всегда оставляют глубокий след в сердце. Каждый раз с трепетом слушаю их истории о военных временах, когда они, будучи ещё совсем юными, столкнулись с тяжелейшими испытаниями. Вручение юбилейных медалей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – это наш способ выразить бесконечную благодарность за их героизм и стойкость», – сказал Борис Елкин.

Глава Пскова поделился историями о тех, кто внёс свой вклад в общую победу. Например, Селиверст Лукашов, будучи совсем юным, уже участвовал в партизанском движении. Анна Алексеева, работая медсестрой в госпиталях Польши и Германии, ежедневно помогала раненым солдатам. Василий Усенко, попав на фронт в возрасте 17 лет, стал разведчиком-корректировщиком в артиллерийском полку.

«Именно такие люди, как они, воплощают в себе те качества, которые сделали возможной нашу Победу! Дорогие ветераны, мы, псковичи, всегда будем помнить ваш подвиг и гордиться тем, что живём бок о бок с такими героями!» – подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что глава Островского района Дмитрий Быстров вручил медаль в честь 80-летия Победы 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Кошелеву.

Читайте также: выставка археологических находок времён Великой Отечественной войны открылась в городском молодёжном центре Пскова сегодня, 21 февраля.

Все новости, связанные с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, – по ссылке.

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