Борис Елкин: Встречи с ветеранами всегда оставляют глубокий след в сердце

21:11, 21 февраля 2025, ПАИ

Вручение юбилейных медалей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – это способ выразить бесконечную благодарность за героизм и стойкость тем, кто завоёвывал Победу. Об этом глава Пскова Борис Елкин заявил в своём телеграм-канале.

«Встречи с ветеранами всегда оставляют глубокий след в сердце. Каждый раз с трепетом слушаю их истории о военных временах, когда они, будучи ещё совсем юными, столкнулись с тяжелейшими испытаниями. Вручение юбилейных медалей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – это наш способ выразить бесконечную благодарность за их героизм и стойкость», – сказал Борис Елкин.

Глава Пскова поделился историями о тех, кто внёс свой вклад в общую победу. Например, Селиверст Лукашов, будучи совсем юным, уже участвовал в партизанском движении. Анна Алексеева, работая медсестрой в госпиталях Польши и Германии, ежедневно помогала раненым солдатам. Василий Усенко, попав на фронт в возрасте 17 лет, стал разведчиком-корректировщиком в артиллерийском полку.

«Именно такие люди, как они, воплощают в себе те качества, которые сделали возможной нашу Победу! Дорогие ветераны, мы, псковичи, всегда будем помнить ваш подвиг и гордиться тем, что живём бок о бок с такими героями!» – подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что глава Островского района Дмитрий Быстров вручил медаль в честь 80-летия Победы 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Кошелеву.

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