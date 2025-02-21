В Доме молодёжи обсудили предстоящую работу псковских волонтёров в Краснодарском крае

21:41, 21 февраля 2025, ПАИ

В Доме молодёжи Пскова состоялось обсуждение предстоящей работы псковских волонтёров в зоне чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае. В мероприятии, которое прошло 21 февраля, приняли участие представители регионального комитета по молодёжной политике и добровольцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Экологическая командировка продлится с 24 февраля по 6 марта и пройдёт в городе Анапе. В ней примут участие десять волонтёров из Пскова, Великих Лук, Порхова, Красногородска и Дно. Добровольцам будут предоставлены питание, проживание и трансфер до места работы по устранению последствий.

В ходе встречи волонтёры получили важные рекомендации и слова поддержки как лично, так и через видеосвязь. «До отправления в эту непростую поездку остаются считаные минуты. Это было непростое решение для каждого из вас, и всё же вы бросили вызов самим себе. Уверен, что вы справитесь с ним», – обратился к волонтёрам руководитель комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев и поблагодарил ребят за их позицию.

«Узнав о том, как страдают природа и животные, я решила поехать. Это одно из самых красивых мест в России, куда приезжает много туристов. Нужно спасать планету», – поделилась своими мотивами волонтёр Софья Ефимова.

Отметим, что в работе по очистке побережья Чёрного моря от мазута участвует около четырёх тысяч человек из разных регионов страны.

Ранее сообщалось, что псковичи могут присоединиться к движению ​«Волонтёры Победы».