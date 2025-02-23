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Культура

Команда фильма «Красный шёлк» выразила особое отношение к Псковскому краю

Команда детективного художественного фильма «Красный шёлк» выразила особое отношение к Псковскому краю во время пресс-подхода на презентации фильма в Пскове сегодня, 23 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Мы очень надеемся на прокат в Китае. Это уже второй фильм, который мы снимаем в Псковской области. И уже знаем и места, и людей. А когда зрители аплодировали сейчас, я воспринимал это как что-то родное», – заметил он.

Актёр Гоша Куценко также выразил своё отношение к Псковскому краю.

«Я бываю в Пскове часто, мы ездили в дивизию. У нас здесь уже есть свои традиции. Я очень люблю этот край, и мы гордимся этой картиной, и начало картины снято здесь. Дальше Кронштадт, Санкт-Петербург, Москва, Шанхай», – подчеркнул он.

Гоша Куценко не поверил, что удалось это сделать, когда впервые увидел кинокартину. По его словам, уже есть идея следующей картины и она заложена в фильме «Красный шёлк».

«Нашу картину Ольга Любимова [министр культуры России. – Прим. ред.] представила Владимиру Путину на БРИКС. Президенты обсудили это. И мы надеемся, что эта картина выйдет в китайский прокат», – заключил актёр.

В свою очередь, актриса из Китая Чжэн Ханьи заметила, что на съёмочной площадке в Псковской области царила хорошая атмосфера.

«Это не только исторический фильм, но и детектив, и есть сцены борьбы. Он очень интересный, разнообразный, есть даже шутки. И русские актёры в нём говорят по-китайски. В прошлом году я не успела насладиться вашим городом, а сегодня и завтра буду более спокойно его смотреть. Здесь очень красиво», – сказала она.

Актриса добавила, что первое интервью о фильме она также дала в Пскове, а теперь лучше говорит по-русски, чему рада.

Действие фильма разворачивается в 1927 году. Бывший царский секретный агент, которого играет Милош Бикович, застревает в Китае после падения Российской империи. Для возвращения домой он должен сопроводить китайских курьеров с секретными документами в Москву. В этом мешать им будут иностранные разведчики и настоящие головорезы. Чтобы справиться со своей миссией, агенту придётся объединиться с советскими спецслужбами и найти общего врага.

Ранее продюсер фильма Вадим Быркин рассказал, почему кино решили снимать в Псковской области. Трейлер фильма «Красный шёлк» можно увидеть по ссылке.

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