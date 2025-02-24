Десять первых заявок поступило для участия в региональной программе «Герои земли Псковской»

12:47, 24 февраля 2025, ПАИ

Около десяти заявок поступило за первый день приёма заявок для участия в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской». Об этом рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова на пресс-конференции, посвящённой запуску и реализации кадровой программы, сегодня, 24 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«На сегодняшний день у нас уже порядка десяти заявок зарегистрировано. Но надо понимать, что всё равно этап регистрации не такой быстрый. То есть, помимо анкеты для действующих военнослужащих, предусмотрена своя форма для тех, кто уже демобилизован, есть анкеты с данными, которые необходимо заполнить, и также написание эссе. Поэтому вполне возможно, что человек, который решит принять участие, подойдёт к этому очень основательно. Я думаю, что есть те участники, которые начали заполнять заявку, продолжат сегодня. Поэтому десять человек – это уже хороший результат на первый день», – подчеркнула она.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.

Для удобства всех участников создан специальной сайт. Кроме того, за разъяснениями можно обратиться по телефону 122.

Отметим, что в регионе также создан общественный совет региональной программы «Герои земли Псковской». Его возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Заместителями председателя совета являются сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.