Региональная программа «Герои земли Псковской» стартует в Псковской области

14:46, 21 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводит установочное заседание общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» в пятницу, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Возглавляет общественный совет губернатор Михаил Ведерников. Заместителями председателя совета являются сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Это первое заседание общественного совета в рамках реализации программы.

«Мы с вами проводим первое заседание общественного совета нашей региональной программы «Герои земли Псковской». Напомню, что программа реализуется по поручению нашего президента и будет строиться по принципу федерального проекта «Время героев». «Герои земли Псковской» – это кадровый проект, который создан специально для участников специальной военной операции. Людей, которые уже доказали свою верность Родине, которые готовы служить стране дальше и готовы быть полезными людям в гражданской сфере», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор объяснил, что благодаря этой программе участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию. Он добавил, что по завершении отборочных этапов каждому участнику будут назначены опытные наставники, в числе которых будут глава региона, его заместители, руководители муниципалитетов и их исполнители.

Кроме того, для участников программы организуют профильные стажировки, участники получат предложения о трудоустройстве в муниципальной и госслужбе, корпоративных организациях, НКО.

Старт программы будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Регистрация участников программы продлится с 23 февраля по 31 марта.

Общественный совет создан для того, чтобы обеспечить объективную оценку каждого претендента и прозрачность всех этапов отбора кандидатов, заметил губернатор региона.

Напомним, что программа станет инструментом интеграции участников и ветеранов специальной военной операции в гражданскую жизнь, позволит сформировать новую региональную управленческую элиту из ответственных, смелых и преданных своей стране защитников Отечества.