Проживающий в другом регионе участник СВО может подать заявку в программу «Герои земли Псковской» – Ирина Иванова
Участие в региональной программе «Герои земли Псковской» может принять участник СВО, живущий и в другом регионе, при условии, если он намерен работать по её окончании в Псковской области. Об этом сообщила директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы Ирина Иванова на пресс-конференции сегодня, 24 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
«Мы не стали ограничивать географическое положение участников. Участник СВО может быть и прописан в другом регионе, и проживать в другом регионе. Но если человек хочет проходить дальнейшую службу Родине и Отечеству именно на территории Псковской области, то есть работать в органах государственной власти Псковской области или местного самоуправления, то он может подать заявку. В дальнейшем мы поможем с переездом и организацией его работы здесь. В этой части мы будем ему всячески помогать», – сказала Ирина Иванова.
Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.
Добавим, что в регионе также создан общественный совет региональной программы «Герои земли Псковской». Его возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Заместителями председателя совета являются сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
Псковичи сокращают путь через Великую, игнорируя запрет выхода на лёд
Кто станет наставниками участников региональной программы «Герои земли Псковской», рассказала Ирина Иванова
Псковские специалисты оценили предложение ввести обязательную аккредитацию для психологов
Стало известно, что будут изучать участники СВО в рамках региональной программы «Герои земли Псковской»