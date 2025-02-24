Проживающий в другом регионе участник СВО может подать заявку в программу «Герои земли Псковской» – Ирина Иванова

13:14, 24 февраля 2025, ПАИ

Участие в региональной программе «Герои земли Псковской» может принять участник СВО, живущий и в другом регионе, при условии, если он намерен работать по её окончании в Псковской области. Об этом сообщила директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы Ирина Иванова на пресс-конференции сегодня, 24 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы не стали ограничивать географическое положение участников. Участник СВО может быть и прописан в другом регионе, и проживать в другом регионе. Но если человек хочет проходить дальнейшую службу Родине и Отечеству именно на территории Псковской области, то есть работать в органах государственной власти Псковской области или местного самоуправления, то он может подать заявку. В дальнейшем мы поможем с переездом и организацией его работы здесь. В этой части мы будем ему всячески помогать», – сказала Ирина Иванова.