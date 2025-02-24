Как будут оценивать заявки участников программы «Герои земли Псковской», рассказала эксперт

13:26, 24 февраля 2025, ПАИ

Как будут оценивать заявки участников программы «Герои земли Псковской», рассказала руководитель Псковского образовательного центра Северо-Западного института управления президентской академии РАНХиГС Ольга Урсова на пресс-конференции в понедельник, 24 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Программа разработана Высшей школой государственного управления (ВШГУ). Мы используем очень достойный инструментарий, в котором прописаны все критерии. Критерии не разглашаются, но есть одно правило: знания никаким образом не оцениваются», – отметила Ольга Урсова.

При отборе заявок будут оцениваться достижения, интеллектуальный потенциал и управленческий опыт тех, кто подал заявку.

«В том числе происходит оценка анкеты, которая заполняется при регистрации. Оценивается эссе, в котором три вопроса: почему участник подал заявку; какие три проблемы в Псковской области он видит, которые его волнуют, и какие пути решения он может предложить; и третий вопрос в эссе – какие сильные стороны участник может отметить у себя со слов сослуживцев, коллег», – заключила Ольга Урсова.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.