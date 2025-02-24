Стало известно, что будут изучать участники СВО в рамках региональной программы «Герои земли Псковской»
Что будут изучать участники СВО в рамках региональной программы «Герои земли Псковской», рассказала руководитель Псковского образовательного центра Северо-Западного института управления президентской академии РАНХиГС Ольга Урсова на пресс-конференции в понедельник, 24 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Объём образовательной программы для участников составит свыше 500 часов. Она будет состоять из четырёх основных модулей.
«Межмодульный период будет тоже наполнен полезными мероприятиями. Это будут стажировочные мероприятия и работа с наставниками в зависимости от того, какую область деятельности будет выбирать обучающийся», – объяснила Ольга Урсова.
Первый модуль обучения будет посвящён государственному управлению и государственной политике, второй модуль – финансовой экономике, третий – региональному и муниципальному управлению, а четвёртый – стратегии управления.
«И что важно, у участников будет возможность стажировки вместе с наставниками, что сразу позволит на практике попробовать и применить те знания, которые будут получены», – заключила Ольга Урсова.
Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.
Добавим, что в регионе также создан общественный совет региональной программы «Герои земли Псковской». Его возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Заместителями председателя совета являются сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
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Стало известно, что будут изучать участники СВО в рамках региональной программы «Герои земли Псковской»