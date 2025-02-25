Важность региональной программы «Герои земли Псковской» отметил Евгений Васильев
Важность региональной программы «Герои земли Псковской» отметил главный врач Псковской детской областной клинической больницы, член общественного совета программы Евгений Васильев.
«Специальная военная операция в наше время ярко подчеркнула отношение людей не только друг к другу, но и к России. С новой силой проявился патриотизм в сердцах многочисленных военных и добровольцев, детей и взрослых. Чувство любви и преданности своему народу, служение Родине, проявившееся, как никогда прежде, именно сейчас, можно грамотно применить тем, кто планирует и дальше действовать с теми же благими намерениями», – отметил Евгений Васильев.
Роль наставников, уже сумевших доказать верность своему Отечеству, будет значима и полезна во всех отраслях, подчеркнул он. «Герои земли Псковской навсегда увековечат свои имена в сердцах жителей региона», – заключил Евгений Васильев.
Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.
Добавим, что в регионе также создан общественный совет региональной программы «Герои земли Псковской». Его возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Заместителями председателя совета являются сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
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