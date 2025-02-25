Важность региональной программы «Герои земли Псковской» отметил Евгений Васильев

11:41, 25 февраля 2025, ПАИ

Важность региональной программы «Герои земли Псковской» отметил главный врач Псковской детской областной клинической больницы, член общественного совета программы Евгений Васильев.

«Специальная военная операция в наше время ярко подчеркнула отношение людей не только друг к другу, но и к России. С новой силой проявился патриотизм в сердцах многочисленных военных и добровольцев, детей и взрослых. Чувство любви и преданности своему народу, служение Родине, проявившееся, как никогда прежде, именно сейчас, можно грамотно применить тем, кто планирует и дальше действовать с теми же благими намерениями», – отметил Евгений Васильев.

Роль наставников, уже сумевших доказать верность своему Отечеству, будет значима и полезна во всех отраслях, подчеркнул он. «Герои земли Псковской навсегда увековечат свои имена в сердцах жителей региона», – заключил Евгений Васильев.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.