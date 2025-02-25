Игорь Иванов: Программа «Герои земли Псковской» – дополнительная возможность социализации для участников СВО

12:04, 25 февраля 2025, ПАИ

Региональная программа «Герои земли Псковской» – это дополнительная возможность социализации для участников и ветеранов СВО, заявил ПАИ председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Кадровая программа «Герои земли Псковской» – это дополнительная возможность социализации для участников и ветеранов СВО, путь к развитию компетенций, возможность найти себя в новой профессии или новом направлении, в том числе в органах государственной власти. Да, действительно, есть федеральная программа «Время героев», но каждый регион имеет свои особенности, свою специфику, и, как мне видится, это может помочь. Именно с этого и можно начать», – отметил Игорь Иванов.

По его словам, благодаря программе в регионе появятся новые профессиональные управленцы, руководители предприятий и организаций.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.