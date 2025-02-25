Газопроводы ввели в эксплуатацию в Печорах

15:00, 25 февраля 2025, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию газопроводы общей протяженностью более пяти километров и установили пункт редуцирования газа для подключения 87 домовладений в районе Рагозино в Печорах. Работы выполнили в рамках догазификации, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

С жителями района заключили 45 договоров, первые домовладения уже подключили к сетевому газу.

Всего от жителей Печорского муниципального округа приняли около 1,1 тысячи заявок. Для обеспечения возможности газификации домовладений построили более 90 километров внутрипоселковых сетей.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта.