Ветераны Великой Отечественной войны в Пскове получат из городского бюджета по пять тысяч рублей к Дню Победы

16:44, 25 февраля 2025, ПАИ

В Пскове увеличили бюджетные ассигнования на оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ПАИ с заседания комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы.

Несколько категорий ветеранов Великой Отечественной войны получат в качестве поддержки из городского бюджета единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей в связи с празднованием Дня Победы. Деньги начнут поступать с конца марта после уточнения списков с органами соцзащиты.

Напомним, в Псковской области к Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат также федеральные и региональные выплаты.