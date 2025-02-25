Ветераны Великой Отечественной войны в Пскове получат из городского бюджета по пять тысяч рублей к Дню Победы
В Пскове увеличили бюджетные ассигнования на оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ПАИ с заседания комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы.
Несколько категорий ветеранов Великой Отечественной войны получат в качестве поддержки из городского бюджета единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей в связи с празднованием Дня Победы. Деньги начнут поступать с конца марта после уточнения списков с органами соцзащиты.
Напомним, в Псковской области к Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат также федеральные и региональные выплаты.
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