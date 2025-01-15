Ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области получат выплаты по 20 тысяч рублей

21:58, 15 января 2025, ПАИ

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату 20 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны. Согласно указу, фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей будет выплачено по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, – по 55 тысяч рублей.

«Также все наши фронтовики, участники Великой Отечественной войны получат звание «Почётный гражданин» (региона, города или муниципалитета). Мы уже работаем над этим вопросом. На уровне региона ветераны тоже получат выплаты», – отметил Михаил Ведерников. На первом заседании областного оргкомитета «Победа» было принято решение, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату 20 тысяч рублей, сообщил глава региона.

«Сделаем всё, чтобы, как сказал наш президент, жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной», – подытожил глава региона.